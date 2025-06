Chitãozinho & Xororó se apresentam no Parárraiá em comemoração aos 55 anos de carreira

Com 55 anos de carreira, a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó tem muita história para contar, mas também segue experimentando novidades musicais. No dia 13 de junho, eles se apresentam no Parárraiá – São João da Amazônia 2025, no estacionamento do Mangueirão, para mais uma estreia.

O evento reúne, entre os dias 12, 13, 14 e 15, uma constelação musical, como: Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão, Os Caras do Arrocha, Xand Avião, Felipe Amorim, Viviane Batidão, Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado, Lendário Rubi, Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma.

Agora, Chitãozinho & Xororó se apresentam pela primeira vez no Parárraiá, o maior São João do Norte do país, com um público majoritariamente gratuito. Mas antes disso, eles bateram um papo exclusivo com o Grupo Liberal.

“A expectativa é de um grande encontro, de fazer um show cheio de emoção, com as músicas que marcaram nossa carreira e também com novidades. Vai ser especial participar do São João de Belém, que é um dos destaques desta época no Brasil”, disse Chitãozinho.

Com o primeiro álbum lançado no início de 1970, a dupla já entregou ao público o hit "Galopeira", nome da música que abria o lado A do LP de capa azul. Depois desse pontapé inicial, vieram dezenas de sucessos e experiências pautadas em uma carreira sólida.

O público junino belenense terá a oportunidade de escutar ao vivo "Evidências". A canção, escrita por Paulo Sérgio Valle e José Augusto e eternizada na voz da dupla Chitãozinho & Xororó, foi lançada no álbum Cowboy do Asfalto, em 1990, e até hoje assume marcas impressionantes. Se formos falar de algo mais recente, a música foi a mais tocada em shows em 2023, de acordo com levantamento realizado pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

Como tudo no Pará vira tecnobrega, com “Evidências” não seria diferente. A música já ganhou uma versão bem paraense, e esta será a chance de a dupla conhecê-la. “Não conhecemos ainda… vai ser uma ótima oportunidade ouvir em Belém, então. Muito interessante! A música se adapta de tantas maneiras, e isso só mostra o quanto a música é universal, sem fronteiras”, comenta Xororó.

Os irmãos sempre dão grandes passos em sua carreira. Sem medo e com ousadia, eles se reinventam a cada momento. Com mais de cinco décadas de estrada musical, Chitãozinho & Xororó trazem para cada um de seus trabalhos uma energia inovadora que marca a história da música sertaneja. Este ano, eles apresentam mais uma novidade ao anunciar a turnê inédita “ChX: Uma História de Sucesso”. Diferente de tudo que fizeram até o momento, como antecipa Chitãozinho, os irmãos levam para os shows dois momentos importantes: os clássicos sertanejos que os consagraram como reis do sertanejo; e o seu “lado B”, mais contemporâneo, que reforça a visão inovadora e surpreendente dos artistas.

“Em 2025, além de tocarmos no Parárraiá, em Belém, no dia 17 de maio, estreamos a turnê Ch&X - Uma História de Sucesso em Minas Gerais. Além disso, no dia 4 de junho, fomos os artistas homenageados da edição 2025 do Prêmio da Música Brasileira. Este ano ainda tem o Navio Ch&X, pela primeira vez no Brasil. Nós estamos partindo para 4 dias de cruzeiro em novembro. Estamos no line-up de grandes festas e festivais de música também”, conta Xororó.

Para o Parárraiá, a dupla apresenta um espetáculo com o repertório ousado do álbum José & Durval, em que os irmãos mostram suas influências pop, rock, folk e country — sem esquecer os sucessos de suas trajetórias artísticas.

“Temos orgulho da nossa história de mais de 55 anos de carreira. Mas também sabemos que é preciso sempre olhar para frente, continuar aprendendo e se reinventando — e a gente faz isso até hoje. Ao lançarmos recentemente o álbum José & Durval, mostramos nosso respeito à música sertaneja, mas também nossa veia inovadora, com um feat em japonês, inclusive”, finaliza Chitãozinho.

PARÁRRAIÁ

Com quase 20 shows sendo realizados em quatro dias de festa, o Parárraiá se consagra como o maior festival junino do Norte do país. O evento, majoritariamente gratuito, é iniciado sempre a partir das 18h.

O festival celebra as raízes do período junino, promovendo a mistura de ritmos como tecnobrega, calypso, forró, sertanejo e piseiro, e destaca a tradição das festas do Pará ao integrar artistas locais e nacionais.

No line-up da abertura, dia 12, estarão Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão e Os Caras do Arrocha. No dia 13, apresentam-se Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão. Já no sábado, 14, é a vez de Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado e Lendário Rubi subirem ao palco. Fechando o festival, no domingo, 15, haverá shows de Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma.

Além da programação artística, o Parárraiá é um evento para toda a família. No local, haverá espaço temático destinado também às apresentações de quadrilhas juninas paraenses. A gastronomia será contemplada com a venda de comidas típicas e uma feira de empreendedorismo também será realizada.

O Parárraiá 2025 tem patrocínio da 7K, apoio do Governo do Pará, Ministério do Turismo + Sesc, e realização da Show Bis e Roma Eventos.

Agende-se:

12/06: Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão e Os Caras do Arrocha

13/06: Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão

14/06: Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado e Lendário Rubi

15/06: Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma