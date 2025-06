Após anunciar sabonete feito com água de banho, Sydney Sweeney rebate críticas: 'Acho divertido'

A atriz Sydney Sweeney, estrela das séries Euphoria e The White Lotus, voltou aos holofotes nos últimos dias por conta de uma ação de marketing polêmica. Em parceria com a marca de cuidados pessoais Dr. Squatch, a artista lançou o sabonete Sydney's Bathwater Bliss, que promete conter "um toque da água do banho real de Sydney". Durante a estreia de seu novo filme, Echo Valley, em Nova York, a atriz comentou com bom humor sobre a repercussão.

"Quero dizer, honestamente", disse ela, entre risos, ao E! News. "Eu sugeri! Eu acho que é mais divertido ver todo mundo falando sobre isso."

O sabonete, que leva notas de pinho, abeto de Douglas e musgo terroso, será vendido em edição limitada a apenas cinco mil unidades, disponíveis no site oficial da Dr. Squatch. O produto promete não apenas surpreender com sua proposta excêntrica, mas também incentivar o uso de alternativas mais naturais no autocuidado masculino.

"É estranho da melhor maneira possível, e eu adoro que criamos algo que não é apenas inesquecível, mas que também tem um cheiro incrível e entrega como todos os outros produtos da Dr. Squatch que eu amo", disse Sydney em comunicado. "Espero que isso ajude os caras a acordarem para as realidades dos produtos de cuidados pessoais convencionais e os incentive a optar por opções naturais."