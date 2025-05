Atriz Sydney Sweeney vende sabonete feito com água que usou no banho: 'Estranho no melhor sentido'

A atriz Sydney Sweeney de 27 anos ganhou fama com personagens nas séries "Euphoria" e "The White Lotus", além dos filmes "Todos Menos Você" e "Madame Teia", da Marvel. Além do talento na atuação, ela chama atenção, também, por conta da beleza. Reunindo vários fãs pelo mundo, a atriz resolveu lançar uma linha de sabonete.

O fato curioso é que os sabonetes de Sweeney são feitos com a água do banho da própria atriz. A ideia surgiu após vários pedidos dos fãs: "Quando os fãs começarem a pedir a água do seu banho, ignore ou a transforme em sabonete. É estranho no melhor sentido".

Qual o cheiro do sabonete?

O aroma do sabonete é descrito como "madeira da manhã" e "mistura perfeita de serenidade ao ar livre com notas refrescantes de pinho, abeto de Douglas, musgo terroso e um toque do Bathwater Bliss de Sydney".

A atriz decidiu se unir a marca em outubro do ano passado. Logo ela apareceu numa campanha publicitária numa banheira e anunciava um sabonete líquido.

Sydney faz o convite: "Olá, garotinhos safados! Vocês estão interessados ​​no meu sabonete... corporal?", disse a atriz na peça promocional da linha de sabonetes. "Bem, você não pode ficar com ele, porque não é para meninos. É para homens. Sabonete com aromas naturais e duradouros, como [uísque] bourbon de barril de madeira, alcatrão de pinho, coco e cascata fresca".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)