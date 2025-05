'Chocutina'? Conheça o chocolate da parte íntima da 'Beiçola do Privacy'

Martina Oliveira é uma das criadoras de conteúdo adulto mais engajadas no universo +18. Conhecida como "Beiçola do Privacy", ela já faturou altas cifras de dinheiro por conta das suas inovações. A mais recente é a venda de bombons de chocolate que são no formato das suas partes íntimas. O produto tem feito sucesso entre curiosos e clientes assíduos.

A loja responsável pela confecção dos bombons afirma que os produtos são fiéis à anatomia de Martina, já que eles são moldados diretamente de uma região íntima específica da atriz.

De qual região íntima é feito o "Chocutina"?

'Chocutina' é a inovação da criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira (Reprodução / Instagram @chocutina)

Prometendo surpreender pelo sabor, o "Chocuntina" é feito a partir das medições da região anal de Martina Oliveira. Por conta disso, muitos curiosos estão comprando para provar esta iguaria.

Nas redes sociais, a criadora de conteúdo adulto comemorou o sucesso de vendas: "Quem imaginaria que vende Chocutina daria tão certo?".

Quanto Martina já faturou com o "Chocutina"?

A influenciadora revelou que já vendeu mais de 10 mil chocolates. Com quatro unidades, cada kit custa R$ 69,90. Com uma variedade de sabores e recheios, o novo chocolate tem expandido suas marcas.

Em uma entrevista a Rádio Metropolitana, no programa Chupim, Martina contou que conseguiu acumular cerca de R$ 8 milhões com a venda de conteúdo adulto.

O início da sua trajetória foi semelhante a de outras garotas, em que a família, principalmente, a mãe dela não aceitou bem a decisão da filha de entrar para este universo. As duas ficaram meses sem se falar. Depois de um tempo, a relação das duas melhorou. Hoje, a influenciadora consegue proporcionar uma vida mais confortável para os seus familiares.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)