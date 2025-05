Andressa Urach diz que sucesso no OnlyFans é milagre: 'A mão de Deus agindo'

A influenciadora Andressa Urach afirmou, em declarações recentes, que seu sucesso financeiro na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans é resultado direto da ação divina. A modelo já teve relação com a Igreja Universal do Reino de Deus, onde atuou por seis anos.

"Estava esperando um milagre, e ele veio. Quando comecei a faturar em dólar com o OnlyFans, entendi que era a mão de Deus agindo", declarou Urach, que atualmente lucra com a produção de fotos e vídeos sensuais na plataforma. Para ela, o retorno financeiro é um sinal de um propósito maior, mesmo que contrarie as expectativas da comunidade religiosa que já integrou.

VEJA MAIS

Ciente das críticas, a ex-miss bumbum antecipou os julgamentos: “Muitos vão dizer que estou pecando, que meu destino é o inferno. Mas eu acredito em algo maior, numa força superior que me guia”.

Nos últimos meses, Andressa relembrou o período em que era ativa na igreja e revelou ter feito doações que somam cerca de R$ 2 milhões, incluindo carros de luxo e joias. A ruptura com a instituição religiosa foi acompanhada de acusações sérias. “Fui mais usada na igreja do que na prostituição. Na prostituição eu ganhava, na igreja eu só perdia”, afirmou.