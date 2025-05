Com conteúdo adulto, Andressa Urach recupera e triplica valor que havia doado para igreja

Andressa Urach está acostumada a estar no foco de polêmicas controversas. Apesar disso, o que muita gente não sabe é sobre os seus ganhos com a produção de conteúdos adultos. Recentemente, ela conseguiu triplicar o valor que havia doado para a Igreja Universal.

A empresária e influenciadora digital revelou que faturou mais de R$ 7 milhões apenas com a produção de conteúdo adulto em menos de um ano. A indústria pornô é uma das mais lucrativas do mundo atualmente por conta da facilidade na criação de conteúdo para as plataformas. Ela contou que quando era acompanhante já recebia valores expressivos, mas nada comparado ao que recebe atualmente.

Urach contou sobre o seu entendimento sobre o entretenimento erótico: "Entendi que o pornô é o que mais gera dinheiro hoje. Existem dados que comprovam isso". "É uma máquina de fazer dinheiro. E eu sou uma pessoa que entra de cabeça", completou.

Mesmo com um cenário favorável, ela chegou a passar dificuldades. Isso aconteceu quando doou cerca de R$ 2 milhões à Igreja Universal do Reino de Deus entre 2015 e 2019. Ela conta que se sente roubada: "Minha fé e meu dinheiro foram tirados. Já perdi R$ 2 milhões que consigo comprovar. Até hoje não foi julgado".

Numa boa ação, é comum as pessoas falarem: "Que Deus te dê em dobro". No caso de Urach, ela conseguiu recuperar o triplo do valor que tinha doado em apenas um ano produzindo conteúdo adulto.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)