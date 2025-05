Andresa Urach diz que Cristiano Ronaldo não pagou por sexo: 'raiva dele'

Após mais de 12 anos do encontro de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo, a criadora de conteúdo adulto desabafou sobre tudo o que envolveu a rápida relação dos dois. Apesar de o envolvimento amoroso deles nunca ter sido confirmado pelo jogador português, a atriz pornô garantiu ao tabloide The Sun, da Inglaterra, que eles se encontraram num hotel em Madri, antes dele viajar para Alemanha para enfrentar o Borussia Dortmund pela semifinal Liga dos Campeões, enquanto era jogador do Real Madrid.

Na época, Urach afirmou que Ronaldo que entrou em contato com ela e perguntou se ela era realmente Miss Bumbum no Brasil. Acontece que ele estava namorando a modelo russa Irina Shayk naquele tempo. Este seria um dos arrependimentos na carreira da influenciadora digital.

VEJA MAIS

Em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney, a brasileira afirmou: "Nunca mais [nos reencontramos] desde então. Até na época eu me arrependi porque eu acabei o expondo e ele gostava da Irina. Ele chegou a falar que gostava dela e foi um escândalo muito grande".

Quando Andressa Urach e Cristiano Ronaldo ficaram?

O relacionamento dos dois teria acontecido em 2013. Eles teriam se encontrado no Hotel Villa Magna, no dia 22 de abril. O craque português confirmou que esteve no hotel neste dia, mas não pelo o que Urach afirmou: "Estou profundamente indignado com essa situação criada, que não afetará minha vida pessoal. Só quero esclarecer que estive no Hotel Villa Magna, no dia 22 de abril, apenas para dar entrevista".

Por que Andressa Urach expôs a relação com Cristiano Ronaldo?

Após muito tempo do suposto relacionamento dos dois, Andressa Urach resolveu desabafar: "ele sabe, no fundo, que eu só fiz isso porque eu fiquei com raiva dele pelo que ele fez. Então a gente trocou algumas mensagens bem pesadas. E eu nem gosto de relembrar porque eu acho que fez mal para ele, para vida dele, para o casamento dele".

Além disso, segundo o portal Correio Braziliense, ela contou que um dos jogadores mais premiados do mundo não pagou pelo suposto encontro sexual.

Atualmente, Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr e namora a argentina Georgina Rodríguez, com quem tem duas filhas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)