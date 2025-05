Debora Bloch compartilha meme de Andressa Urach cantando 'Brasil' em 'A Fazenda'

"Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim". Foi com essa música de Cazuza que Andressa Urach cantalorou em A Fazenda 6 para intimar as rivais. O vídeo voltou a viralizar nas redes por conta do remake de Vale Tudo, cujo tema de abertura da novela é interpretada por Gal Costa. E quem compartilhou o meme? Debora Bloch, a Odete Roitman da atual versão.

Nessa segunda-feira,11, a atriz postou algumas fotos de bastidores da novela comemorando o Dia das Mães de sua personagem. Veja:

No meio do carrossel de fotos com seus filhos na ficção, Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira), a atriz também reviveu o meme de Andressa Urach no reality show da Record TV.

VEJA MAIS

Na cena, que aconteceu em 2013, Andressa, visivelmente alcoolizada, canta os versos de Brasil para suas inimigas Denise Rocha e Bárbara Evans. "Ainda no Dia das Mães. Agora, com os filhos que Vale Tudo me deu. Heleninha e Afonso, Odete é difícil, mas eu aqui amo", escreveu Debora. Os fãs adoraram a brincadeira da atriz.