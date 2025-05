Exclusivo: Alok revela negociação para voltar a fazer show em Belém durante a COP30

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (13), Alok falou sobre o que está previsto para a edição especial da sua turnê AUREA em São Paulo, cujo show acontece no dia 28 de junho, no Estádio do Pacaembu. Em bate-papo com a imprensa, o artista revelou uma nova negociação para se apresentar em Belém.

"Está rolando uma negociação para Belém, para fazer na COP, mas ainda não está definido", disse.

Para quem não lembra, Alok realizou um show gratuito em novembro de 2024, no Estádio Mangueirão, marcando o início da contagem regressiva para a COP 30. Ele ainda revelou que o show na capital paraense mudou suas apresentações: "Depois que usei os drones em Belém, o público me pede que use nas apresentações. Belém me trouxe outra régua para os shows", destaca.

APRESENTAÇÃO EM SP

No palco montado no Pacaembu, Alok será acompanhado novamente pelos 50 dançarinos do grupo Urban Theory, que apresentarão uma nova coreografia interativa com 600 drones, efeitos especiais e quatro mil placas de LED. O objetivo é transformar o estádio em uma instalação artística viva — uma espécie de tributo à imaginação humana.