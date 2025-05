Tati Machado perdeu o bebê? Confira o comunicado da jornalista

Tati Machado compartilhou a perda do seu bebê com 33 semanas, pouco mais de 8 meses de gestação. Tudo ocorreu na última segunda-feira (12), quando ela percebeu a ausência de movimentos da criança.

A apresentadora foi internada na maternidade e, no local, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê. Tati, em seguida, precisou ser operada. As causas estão sendo investigadas.

VEJA MAIS

Tati já estava na reta final da gestação e, segundo comunicado, até o episódio de ontem (12/05), tudo "transcorria de forma saudável". A jornalista precisou passar pelo trabalho de parto e se encontra estável e está sob cuidados médicos. "Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finaliza a nota divulgada em seu perfil oficial no Instagram.

A repórter e apresentadora anunciou sua gravidez de forma emocionante e comovente no programa "Mais Você", da Globo, em dezembro de 2024. Ela estava esperando seu primeiro filho, Rael.

Comunicado Tati Machado (Reprodução)

Mensagem sobre o Dia das Mães

Na véspera do ocorrido, quando se comemorou o Dia das Mães, Tati Machado fez uma postagem emocionante no Instagram; veja: