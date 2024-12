Tati Machado anuncia gravidez e celebra ao lado de Ana Maria Braga e Gil do Vigor

A apresentadora Tati Machado, de 33 anos, está grávida do seu primeiro filho. O bebê é fruto do casamento de 13 anos com o cineasta Bruno Monteiro. Tati, parte do programa Saia Justa, do GNT, anunciou a gestação durante Mais Você e celebrou ao lado de Ana Maria Braga e Gil do Vigor.

VEJA MAIS

Durante a programação, Ana Maria contou que recebeu uma visita no último domingo (15) e ganhou um presente. A apresentadora do Mais Você mostrou um body de bebê branco escrito: “Exxxquece, Vovó!” Tati, então, revelou a todos que ela era a convidada secreta de Ana Maria.

Body que Tati Machado e Bruno Monteiro presentearam Ana Maria Braga (Reprodução / TV Globo)

Emocionada, Ana Maria Braga mostrou o momento em que soube da notícia, no último domingo (15). “A vovó sou eu”, disse. Tati Machado confirmou a gestação: “É real esse bilhete, gente: estou grávida!”

A esposa de Bruno Monteiro falou que sempre quis ser mãe e ficou feliz em compartilhar a novidade no programa. “Ana sabe da importância que ela tem para mim, especialmente neste ano. Meu principal ano, ano mais incrível profissionalmente, de muitas realizações pessoais. Eu já estava pronta para chegar 2025, mas acho que faltava uma peça”, declarou.

Gil do Vigor se surpreendeu com a novidade, contada primeiro para Ana Maria Braga (Reprodução / Globo)

Tati está com quatro meses de gestação e já sabe o sexo do bebê, mas não contou ao público. Gil do Vigor mostrou ansiedade em saber se a criança é menino ou menina: “Para poder comprar roupinhas porque eu vou ser um tio babão!”