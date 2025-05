Sorridente, Virginia Fonseca chega ao Senado para depoimento na CPI das Bets

Ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca chegou ao Senado Federal nesta terça-feira (13) para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. Ela foi convocada para depor sobre a sua atuação junto as empresas de apostas no país.

Virginia chegou ao Senado por volta de 10h40, acompanhada do filho do cantor Leonardo. No look, ela optou por uma vestimenta com a foto de uma das filhas e a escrita 'biruta'.

Virginia Fonseca e Zé Felipe chegam sorridentes no Senado. (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Aos jornalistas, a influenciadora afirmou que veio à comissão para “esclarecer tudo”.

Apesar de comparecer na comissão, Virginia poderá ficar em silêncio durante a oitiva. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido de habeas corpus da defesa da influenciadora e decidiu a favor do direito dela de não se autoincriminar.

Virginia está no Senado para ser ouvida sobre a promoção de campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. A influenciadora tem 53,4 milhões de seguidores no Instagram e já fez, em suas redes sociais, divulgações de empresas de apostas.

