Virginia Fonseca é a influenciadora com mais engajamento do Brasil, aponta pesquisa

Virginia Fonseca é a influenciadora com mais engajamento no Brasil, de acordo com um levantamento feito pela norte-americana Comscore. A empresa analisou o consumo digital no país e divulgou o estudo na última semana. O ranking foi organizado com base nas interações nas redes sociais.

A empresa é famosa por analisar e medir mídia, fornecendo dados e análises para agências de publicidade, editoras e profissionais de marketing. Veja o top 5:

Virginia - 815 milhões de ações;

Neymar Jr. - 533 milhões de ações;

Vinicius Jr. - 290 milhões de ações;

ViihTube - 190 milhões de ações;

Lucas Rangel - 125 milhões de ações.

VEJA MAIS

Além desta análise, o relatório indicou também que o Brasil está entre os quatro maiores mercados digitais do mundo, com 131 milhões de visitantes únicos em dezembro de 2024, liderando o mercado latino-americano.

Segundo a Comscorem plataformas como WhatsApp, TikTok, Facebook e Instagram estão entre as mais utilizadas no país. Entre dezembro de 2023 e 2024, o TikTok disparou, com um crescimento de 73% no número de visualizações nos vídeos, atingindo 11,1 bilhões de visualizações.