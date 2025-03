Fã expõe comportamento de Virginia nos bastidores do Sabadou

Uma fã que participou da gravação do Sabadou com Virginia, programa exibido pelo SBT, compartilhou sua percepção sobre o comportamento da influenciadora nos bastidores. Segundo ela, Virginia Fonseca não demonstrou tanta proximidade com o público como aparenta nas redes sociais.

O que aconteceu?

Em entrevista à Contigo!, a fã afirmou que esperava uma recepção mais calorosa por parte da apresentadora. “Eu achei que ela fosse mais simpática. Ela não é antipática, mas também não é tão acessível”, comentou.

Apesar da experiência com Virginia não ter sido como imaginava, a fã elogiou outros integrantes do programa. “O Lucas Guedes, a Margareth (mãe da Virginia) e o Hebert foram super atenciosos. O Hebert, por exemplo, ficou conversando com as meninas como se já se conhecessem”, relatou.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)