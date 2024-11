Personal trainer de Jade Picon detona 'dieta do ovo' de Virginia: 'Acorda para a vida'

A "dieta do ovo", da influenciadora Virginia, está dando o que falar nas redes sociais. Após viralizar por comer cerca de 20 ovos por dia, a esposa de Zé Felipe foi criticada por Ricardo Lapa, conhecido como "personal dos famosos", que expôs sua opinião sobre o assunto no Instagram.

"É por esse motivo que a galera que trabalha com digital cada vez ganha mais dinheiro e você perde mais, porque você tem preguiça. Você acha realmente que foi a dieta do ovo que fez a Virginia ficar com esse corpo? 'Ah, se eu comer 20 ovos eu vou ficar'. P*rra, deixa de ser preguiçosa", desabafou Lapa.

O profissional decidiu gravar um vídeo após ver uma publicação de uma página de fofocas, que afirmava que o corpo definido da influenciadora digital teria sido conquistado com a dieta: "20 ovos por dia e sem doces: conheça a dieta que secou a barriga de Virginia", dizia a publicação.

Ricardo afirmou que um corpo sarado se constrói com "treino, alimentação e algumas coisinhas extras". Logo em seguida, o treinador de Jade Picon afirmou que, em breve, a blogueira irá ganhar dinheiro em cima da dieta.

"Eu troco o meu nome se daqui a vinte dias, um mês, ela não lançar um whey protein a base de ovo. Que aí te evita a comer tantos ovos, mas já vai estar tudo no whey. Gente, acorda para a vida, não tem mistério. É encontrar um treino que você goste, faça ele todos os dias, uma alimentação flexível para também não ficar presa em uma alimentação e tchau. O resto, é história para ganhar em cima de você, boba", finalizou.