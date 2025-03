Virgínia revela que filho caçula, José Leonardo, está usando máscara de oxigênio

A influenciadora Virginia Fonseca usou os stories do Instagram, neste domingo (2), para atualizar o estado de saúde do filho caçula, José Leonardo, fruto de seu casamento com Zé Felipe, que está internado com bronquiolite. Segundo ela, o bebê está usando máscara de oxigênio.

"Seguimos aqui, na força de Deus. Ele tá melhorando, tá usando máscara de oxigênio por algumas horas, que tá ajudando o pulmaozinho", escreveu ela na legenda da foto em que aparece com o menino no colo. Em outra publicação, Virgínia mostrou José Leonardo com um brinquedinho na mão: "Bom dia com esse abraço sincero kkkk", brincou.

Desabafo após internação

No sábado (1º), a influenciadora usou o Instagram para revelar o motivo da internação de José Leonardo, de cinco meses, seu terceiro filho com Zé Felipe. Na publicação, ela fez um desabafo e mostrou o bebê na cama do hospital.

VEJA MAIS

"Hoje tive a clara certeza de que nós fazemos um plano e Deus faz outro!! Tinha combinado tudo pra ir pra Florianópolis fazer uma surpresa pro Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado… José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!!!”, contou, antes de completar:

"Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço!!! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo, meu filho. Eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês 💖💜💙. PS: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá 💔 de ver ele aqui internado 😭", encerrou.