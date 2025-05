Companhias GOL e Latam divulgam novas linhas para Belém em razão da COP30

As empresas aéreas GOL e Latam divulgaram que vão ter novas rotas para Belém. O anúncio vem ao encontro da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), no mês de novembro, deste ano, em Belém. O Grupo Liberal entrou em contato com a empresa aérea Azul sobre previsão de novos voos para Belém e aguarda retorno.

A GOL comunicou que a partir de 15 de junho, vai ter voos diretos entre Miami (EUA) e Belém. Vão ser duas linhas semanais, com viagens nas quintas-feiras e nos domingos. A empresa divulgou, ainda, que outras novas rotas com destino à cidade serão informadas nos próximos meses.

De acordo com a GOL, até o mês de novembro, quando Belém vai receber a COP30, será triplicado o número total de voos da empresa para a capital paraense.

A Latam Airlines, também, anunciou novas rotas de voos para Belém, em preparação para a COP30. A empresa prevê um reforço durante o mês de novembro para atender à demanda, que deve ser intensificada para Belém, com a realização do evento global do comia.

A companhia deve elevar o número de rotas já existentes e tem previsão de lançar novas conexões temporárias. Entre as mudanças da Latam, previstas, devem operar as linhas Guarulhos–Belém (de 28 para 31 voos semanais), Fortaleza–Belém (de 7 para 12 voos semanais), Bogotá–Belém (nova rota com três voos semanais, nas segundas-feiras, quartas-feiras e sábados), e a linha Rio de Janeiro–Belém (nova rota com dois voos semanais (nas quintas-feiras e aos domingos).

No final do mês de março passado, o ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que estão em negociação voos partindo de Belém para Lima, no Peru, operados pela Latam, e, também, conexões com o Panamá, via Copa Airlines, o que amplia as possibilidades de voos para os Estados Unidos (EUA).

O ministro também citou novas rotas para o Caribe, incluindo destinos como San Martin, Aruba, Curaçao e República Dominicana. Conforme o ministro, o governo federal planeja fortalecer cada vez mais a conexão aérea do Estado, para além do período da COP30.

No ano de 2024 o Aeroporto Internacional de Belém fechou com mais de 4,1 milhões de viajantes, número que representou cerca de 100 operações de voos, e 11,2 mil passageiros em cada um.