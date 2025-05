'Vale Tudo': Fátima separa Raquel e Ivan; saiba como será a nova fase da novela

Chegou a hora da virada em Vale Tudo. Maria de Fátima (Bella Campos) finalmente vai colocar as mãos nos dólares de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Segundo o Gshow, nos próximos capítulos, além do dinheiro, a influencer também vai conseguir separar de vez Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo), cumprindo a sua parte do trato que fez com Odete Roitman (Debora Bloch) para ficar com Afonso (Humberto Carrão).

O que vai acontecer?

Primeiro, Ivan e Raquel vão tentar devolver os dólares de Marco Aurélio, mas ao chegar na TCA, o vice-presidente não estará, e o casal voltará para casa com a mala de dinheiro. Maria de Fátima vê e comemora.

Aflita, Raquel esconde novamente a mala e sai com Maria de Fátima. A influencer retorna, se certifica de que a mãe não está e começa sua busca. Até que encontra o dinheiro.

Fátima vai conseguir sair do prédio sem levantar suspeitas e vai armar toda uma situação que levará Raquel a deduzir que foi Ivan quem pegou o dinheiro. O executivo fica chocado com as ofensas da namorada. Enquanto Raquel sofre, Fátima liga para Odete e comemora que conseguiu a separação do casal.

Nova fase

Sem a cozinheira em seu caminho, Odete vai armar a aproximação de Ivan com Heleninha (Paolla Oliveira). Com a ajuda da empresária, Fátima ficará cada vez mais próxima de Afonso.

Passará um tempo. Raquel (Taís Araujo) ainda estará triste por conta do término de seu namoro com Ivan (Renato Góes) e será consolada por Poliana (Matheus Nachtergaele). Decidida a seguir em frente, a cozinheira aceitará um convite de Otávio (Breno Da Matta) para conhecer seu novo empreendimento.

Os dois jantarão juntos em um bistrô. Durante a noite, eles conversarão sobre valorização de funcionários e dignidade no trabalho, e Otávio elogiará Raquel.

Após o jantar, Raquel e Otávio estarão conversando na porta do restaurante quando Ivan surgirá com Heleninha (Paolla Oliveira). Raquel ficará incomodada ao ver o ex-namorado beijando a filha de Odete (Débora Bloch). Ela, então, beijará Otávio.

Ivan também ficará impactado ao ver Raquel com outro homem. Heleninha perceberá que Ivan está olhando para eles, e, incomodada, o abraçará.

Afonso se casará com Maria de Fátima

Depois de muitas tramoias entre Maria de Fátima e Odete, Afonso irá terminar o namoro com Solange (Alice Wegman) por ciúmes e vai se casar oficialmente com Maria de Fátima, que continuará o romance com César (Cauã Reymond).

Raquel vai descobrir, então, toda a armação que Odete e Fátima fizeram contra ela para separá-la de Ivan e rejeitará a filha de vez.

A novela terá um salto de tempo de um ano. Raquel estará bem sucedida e mudará o visual e a forma de se vestir. Ivan já estará casado com Heleninha. E muitas outras reviravoltas em Vale Tudo prometem surpreender o telespectador.