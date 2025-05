Biblioteca Pública Arthur Vianna exibe o filme 'As Mães de Chico Xavier' com entrada gratuita

A Biblioteca Pública Arthur Vianna, localizada na sede da Fundação Cultural do Pará em Belém, será o palco de mais uma exibição do projeto “Cine Arthur” nesta quarta-feira (14). O filme nacional “As Mães de Chico Xavier” será exibido gratuitamente às 15h. Não é necessário fazer inscrição ou retirar ingressos para participar.

Lançado em 2011 e dirigido por Glauber Filho e Halder Gomes, o filme é baseado em histórias reais e revisita as trajetórias de três mulheres que, em momentos de dor e transformação, encontram conforto e esperança por meio da figura de Chico Xavier, o médium brasileiro que se tornou uma referência no espiritismo.

A trama foca em Ruth, mãe de um adolescente envolvido com as drogas; Elisa, que tenta superar a ausência do marido e dar atenção ao filho pequeno; e Lara, uma professora que se vê diante de uma gravidez não planejada. Em meio a essas adversidades, as três mulheres buscam apoio e respostas espirituais de Chico Xavier.

Além delas, o filme apresenta Karl, um repórter que deseja entrevistar o médium, mas se vê confrontado pela profundidade do tema espiritual e pela missão que Chico carrega.

Serviço

Projeto Cine Arthur – "As Mães de Chico Xavier"

Data: 14 de maio de 2025

Hora: 15h

Local: 3º andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Entrada: Gratuita