Chico Xavier: 20 anos após sua morte, relembre o caso da 'luz misteriosa' que o visitou no hospital

Nesta quinta-feira (30), completam 20 anos da morte de Chico Xavier, um dos maiores líderes espíritas e filantropos do Brasil. Durante sua vida, o médium viveu vários acontecimentos intrigantes e sobrenaturais. Um deles é até hoje relembrado por todo o país e ainda não pode ser explicado pela ciência: uma luz misteriosa foi flagrada entrando na janela do quarto em que Chico estava internado. Pouco antes de falecer, o líder religioso revelou quem o visitou por meio da luz. Relembre o caso:

A luz misteriosa

No mês de junho de 2001, Chico Xavier precisou ser internado no Hospital Doutor Hélio Angotti, em Uberaba, para o tratamento de um quadro grave de pneumonia nos dois pulmões. Ele ficou em uma suíte no segundo andar da unidade e vários veículos de imprensa permaneceram em frente ao hospital para ter informações.

Um dos repórteres cinematográficos, chamado Emerson Gondim, flagrou uma situação inusitada: o surgimento de uma luz que descia e entrava pela janela do quarto em que Chico estava. No caminho até o espaço, a luz parece se dividir em dois feixes, mas depois volta a ser um só e passa pela janela.

Antes de divulgar o caso intrigante na tv, a equipe da TV foi até o local da gravação e pensou em diversas teorias para tentar explicar o ocorrido, mas nenhuma delas parecia plausível. Eles também consideraram que poderia ser uma falha na câmera, mas um especialista em mídias eletrônicas assegurou que a câmera estava em perfeito estado e não soube dizer o que era.

Explicações sobre o fenômeno

Depois que as imagens da luz misteriosa foram divulgadas, várias hipóteses surgiram para tentar justificar o fenômeno. A comunidade espírita afirmou que aquilo significava que Chico Xavier havia recebido ajuda mediúnica para ficar curado da doença.

Essa mesma hipótese foi defendida pelo filho de Chico, Eurípedes Humberto Higino Reis, que declarou que o pai foi visitado por espíritos que o ajudaram na melhora da saúde. O médico que ficou responsável pelo tratamento de Chico também alegou que o médium apresentou uma melhora significativa no quadro logo após a 'visita'

A revelação

Após se recuperar da doença e ficar curado, Chico Xavier viveu por mais um ano em Uberaba até que faleceu, em 30 de junho de 2002. Pouco antes de morrer, em uma entrevista, ele finalmente revelou o que aconteceu no dia em que estava internado e o misterioso feixe de luz foi visto. O médium contou que recebeu a visita de sua mãe. Maria José, e Emmanuel, espírito a quem Xavier atribuía grande parte das psicografias que fez.

"Disseram que eu tivesse paciência", afirmou o médium em uma entrevista, cercado de amigos e familiares.

Confira o momento em que o feixe de luz é filmado ao entrar no quarto de Chico:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)