Universitário relata caso sobrenatural no parque do Utinga, em Belém

O estudante universitário Ian Patrick relatou em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (28) quando teve um encontro com seres “encantados” no Parque do Utinga, em Belém. Ele contou que os seres os cercaram em uma trilha no parque.

No dia 2 de novembro, no feriado de Finados, por volta das 11h, Ian foi com uma colega pedalar no Utinga e passear pelas trilhas que existem no parque. “Assim que começamos a pedalar pelo parque, logo no primeiro corredor, assim que passa o EcoBike, sempre peço licença, pois ali sinto uma energia muito forte e ar puro de floresta e mata virgem (fico até com tontura às vezes). Pela minha mediunidade ser aflorada demais sinto isso facilmente”, contou o estudante. “Pedir licença” é uma forma de se proteger dos seres que vivem na mata, de acordo com a crendice popular.

⚠️ APARIÇÃO DE ENCANTADOS NO PARQUE DO UTINGA - Thread ⚠️



No dia 02/11/2020 estava com uma vontade insana de ir pedalar no Utinga, porém zero companhias para ir comigo. Uma amiga do trabalho me chamou para irmos lá isso por volta de 11h como moramos perto de lá, então fomos (+) https://t.co/WqhYIgA3mQ — O Encantado da Pedreira (@2i_ian) December 28, 2020

No final da trilha, ele contou que foi com a amiga tomar um suco e no local havia mais 10 pessoas, mas Ian disse que sentia que alguém estava os vigiando próximo à floresta. A dupla seguiu para mais uma trilha que despontava em um rio. “Assim que mal entramos na trilha ela pediu para tirar foto. Logo em seguida, ouvi um barulho seguido de um ruído que vinha na direção da minha direita pela mata. Achei estranho demais, porém, em momento algum demostrei para minha amiga o que estava acontecendo”, relembrou o estudante.

Nesse horário os portais de energia estão abertos, são conhecidos como "As Horas Grandes" (6h/12h/18h/00h). Nesses horários devemos tomar um cuidado maior. Enfim chegamos numa parte da trilha que é sempre muito deserta e nunca passa ninguém ainda mais no horário que fomos (+) — O Encantado da Pedreira (@2i_ian) December 28, 2020

Ela esperta percebeu algo estranho comigo, e ela perguntou "Ian o que aconteceu?? Tem alguém aí né?? Vamo embora tô com medo..." E eu falei "Vamos mana, não tem nada só parei para beber água. A trilha já vai terminar e o rio é bem ali logo". Subi na bike e continuamos (+) — O Encantado da Pedreira (@2i_ian) December 28, 2020

“Chegando nessa trilha entramos na mata fechada, ela começou a perguntar dizendo se era perto e eu disse que sim. Pedi licença novamente de cabeça baixa desta vez para que nada e ninguém mexessem conosco. Começamos a andar nisso comecei a senti um frio pelas pernas. Ela também”, continuou o estudante.

Por volta das 15h, Ian conta que ouviu uma mulher gritar e um galho caiu em sua frente. A amiga do jovem resolveu voltar e ele concordou. “Quando começamos a voltar percebi algo super estranho. Não saímos do lugar. Nós não andamos nem 200 metros pra dentro da trilha e Os Encantados nos fecharam no meio da trilha do Lago da Mariana”, relatou. “Eu falava continua andando e começava a rezar para o Seu Rompe Mato nos tirar dali”, completou.

Abri meus olhos e vi a saída da trilha e pedi para ela ir logo e que eu ia continuar por lá (agradecer porque não aconteceu nada com a gente). Fiquei agradecendo e saímos de lá sem olhar pra trás, ela ficou chateada comigo por um tempo até o momento entendi obviamente. (+) — O Encantado da Pedreira (@2i_ian) December 28, 2020

Saímos do Parque do Utinga e fomos para um conveniência tomar uma, chegando lá ela pediu desculpas pra mim pois como ela não acreditava nessas coisas de encantados e etc.. Ela não pediu licença e viu que eu paguei o pato por ela, pois estava vendo e ouvindo coisas lá (+) — O Encantado da Pedreira (@2i_ian) December 28, 2020

No final, eles conseguiram sair bem da mata e do parque. “Quando cheguei em casa lembrei porque isso aconteceu, estávamos num lugar no dia errado pois era dia de Finados e ainda era numa segunda-feira considerado ‘Dia das Almas’", finalizou.