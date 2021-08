Sexta-feira 13: moradora do Guamá faz relatos sobre aparição de bruxa em sua casa; confira

A Matinta Perera é um dos mitos locais que várias pessoas conhecem. Tanto no interior do estado, quanto na região urbana de Belém, a bruxa povoa o imaginário e é personagem principal em relatos de moradores de vários bairros da capital que, até hoje, contam sobre suas experiências, um tanto, assombrosas!

Dona Maria Lúcia, de 77 anos, moradora do bairro do Guamá, contou como a visagem assombrou sua casa na década de 70. Ela conta que a casa onde morava na época, no bairro do Guamá, era humilde e só havia uma cobertura e uma parte da parede. O marido dela chegava tarde todos os dias do trabalho, por isso, ela o esperava no meio da rua, em uma ponte que era usada pelos moradores para trafegar, pois até então, a rua era alagada.

“Umas 23h já não tinha mais ninguém. As pessoas se recolhiam cedo, acho que por causa da Matinta. Aí um senhor que morava no lado de casa, chamado Napoleão, me viu no meio da rua e disse: ‘Ei dona Lúcia, entre! Espere seu marido dentro de casa'. Perguntei o motivo e ele falou que a Matinta estava perto. Entrei rápido e quando estava deitada só ouvi ela assobiando, bem aqui no fundo do quintal. Eu fiquei dias com muito medo”, contou Lúcia.

Ilustração na Praça Waldemar Henrique (Reprodução: Foto - Flávia Rocha)

Ela também falou sobre suas desconfianças sobre quem poderia ser a mulher que se transformava em Matinta. “Depois de um tempo, perguntei pro vizinho quem era a matinta. Ele disse que ela morava aqui perto, no canto da rua de trás. Eu fiquei prestando atenção nas mulheres da rua e desconfiei de uma que tinha umas unhas enormes, todas pretas e sem ser pintada com esmalte. Sempre que eu a via, ela ficava olhando bem, eu acho que é ela”, afirmou.

A senhora contou que chegou a receber dicas para descobrir quem era a Matinta:“Não lembro quem disse que quando ela vier cantar, era para eu trancar a porta que ela ia ficar presa. Ou então gritar ‘vem amanhã que eu te dou tabaco’. Eu sempre achei que isso era conversa fiada. Mas nunca tive coragem de fazer quando ela estava no quintal. Ela vinha assobiar uma noite sim e outra não. Eu nunca tive coragem de olhar na brecha, tinha pavor”, revelou Dona Lúcia.

Dona Lúcia disse que por muito tempo isso aconteceu. Segundo ela, os assobios só acabaram quando a mulher, que ela desconfiava ser a Matinta, morreu. “Depois disseram que ela morreu. Aí sumiu. Nunca mais escutei ela assobiar no quintal. Eu ainda brinquei e disse que depois que vim morar aqui, só no meu quintal que ela vinha assombrar”, brincou.