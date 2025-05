Ex de Andressa Urach grava conteúdo adulto com irmão e internautas reagem

Cassiano França, criador de conteúdo adulto e ex de Andressa Urach, também é conhecido pelo apelido Kylian Cria. Recentemente, um de seus vídeos viralizou na internet após os internautas saberem que a gravação aconteceu com o próprio irmão de 'Cria'. A publicação dividiu opiniões e gerou alguns questionamentos.

A prévia do vídeo pornô foi divulgada no perfil do influenciador na rede social X (antigo Twitter). Na legenda, ele aproveitou para dizer que esse era um desejo dos fãs que estava realizando: "Pediram tanto gravação com meu irmão que saiu, vocês encontra completo aqui".

Nos comentários da publicação, que já conta com mais de 180 mil visualizações, as opiniões ficaram divididas. Uma pessoa normalizou o conteúdo dos irmãos, que parece ser bem frequente: "Nada demais só dois homens tomando banho igual em vestiário de time de futebol! Não caio nessa".

Não faltaram elogios para o irmão de Cassiano França. Uma pessoa interessada perguntou: "Qual @ do irmão???". "irmão gostoso", disse outra.

Uma terceira pessoa alertou: "Tudo mentira! Isso é golpe! Não tem nada disso no Privacy dele!".

Mesmo assim, os elogias continuaram para os irmãos. "Os dois são gostosos”, enquanto outra disparou: “Se tiver vídeo mesmo, quero o link agora”.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)