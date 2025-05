Gretchen e Esdras são notificados pela Justiça na sede de reality

Gretchen e seu marido, o paraense Esdras de Souza, precisam lidar com uma demanda judicial iniciada pouco tempo após o início de um reality de casal do qual a dupla participa. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, mandados judiciais em nome dos participantes já foram corretamente endereçados a Itapecerica da Serra, em São Paulo, onde acontece o confinamento deles.

Os mandados foram expedidos no dia 6 de maio para Gretchen, Esdras de Souza e o ex-marido da cantora, Paulo Sérgio Aversani, por conta de um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, firmado em 1992, que era da artista e do ex-marido.

Na ação, Ronei Pereira da Silva e Rita de Cássia Martins da Silva contaram que receberam um contrato de promessa de compra e venda com Gretchen e Paulo em 1992. A posse do imóvel ocorreu no mesmo ano, ocasião em que os dois passaram a arcar com todos os seus custos. Assumiram, ainda, o pagamento das parcelas do financiamento, uma vez que o próprio apartamento foi dado como garantia.

Por existir uma hipoteca naquele momento, o casal precisou esperar o fim do financiamento para obter a escritura pública do local. O último pagamento aconteceu em março de 2009. No 14º Tabelião de Notas de São Paulo, foi exigida a apresentação das certidões de todos os casamentos de Gretchen para regularizar a situação do imóvel. Para dificultar ainda mais, os casamentos e divórcios da artista também precisam ser registrados na matrícula do imóvel.

A famosa se casou formalmente seis vezes, e isso tem gerado uma série de atrasos no processo.

Agora, com o confinamento e a morada oficial de Gretchen e Esdras, um oficial de Justiça informou ao Tribunal de Justiça de São Paulo que foi recebido pelo casal no dia 12 de maio e os notificou, após lerem os documentos. Eles receberam a notificação contra-fé e deram sua ciência.