Gretchen grava clipe de “Deixou de Ser Pra Tu”, a sua aposta para o verão

A cantora Gretchen gravou o clipe de “Deixou de Ser Pra Tu” com uma pegada bem paraense. A artista acredita que a canção é a nova aposta para o verão. A gravação aconteceu em São Paulo, com direção de Pablo Roniere e produção musical de Joe Benassi, na última semana.

O clipe ainda não está disponível, o lançamento será anunciado em breve, porém, a canção já está liberada nas plataformas de streaming.

“Deixou de Ser Pra Tu” é uma mistura tecnobrega com pitada de outras influências de ritmos paraense, trazendo um som envolvente para a estação. Gretchen comentou que a sua paixão pela música e pelos ritmos do Pará, fizeram com que ela escolhesse essa canção.

“Eu sou completamente apaixonada pelo Pará. Esse som é contagiante e tem uma energia única que sempre me encantou. Quando ouvi a base da música, sabia que seria a minha cara, e decidi trazer esse ritmo para o meu trabalho”, disse.

A participação de Esdras, seu marido, foi essencial tanto na produção da música quanto no clipe. “Ter ele ao meu lado, tanto na produção quanto no clipe, torna tudo ainda mais especial. Ele entende a minha essência e juntos conseguimos criar algo muito autêntico. Ele tem um olhar único para a música e é um grande parceiro”, afirmou Gretchen.

A cantora também falou sobre o Carnaval, uma época muito importante para ela: “O Carnaval sempre foi um momento especial para mim. Eu trabalho bastante nessa época, mas este ano será ainda mais marcante, pois serei rainha de bateria em uma escola de samba no Espírito Santo. Estou muito animada, pois sempre foi um sonho ser rainha de bateria e essa oportunidade está me trazendo uma emoção muito grande.”

Além disso, a artista destacou que “Deixou de Ser Pra Tu” tem uma letra leve, perfeita para todas as idades. “A música tem uma letra super leve e contagiante. As crianças podem curtir também, e eu sei que muitas me acompanham e adoram fazer dancinha com as minhas músicas. Isso me deixa muito feliz, porque a música tem esse poder de juntar as famílias e divertir todos, sem exceção”, explica.

Apaixonada pelo Pará, Gretchen está com expectativas altíssimas com o lançamento, além disso ela acredita que os paraenses vão amar o hit. “Eu espero que as pessoas se divirtam e se conectem com a energia da música. O verão pede uma música como essa, cheia de ritmo e vibração positiva. Estou muito feliz com o resultado e confiante de que vai agradar ao público”, finaliza.