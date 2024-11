Joelma nega briga com Gretchen: 'Foi um mal-entendido'

Joelma é um das maiores embaixadoras da cultura paraense no Brasil. Em entrevista ao Gshow, antes de se apresentar no festival "Rock The Mountain", neste domingo (10), a cantora tratou de afastar os rumores de briga com Gretchen.

Há algum tempo, começou a circular na web que as duas não teriam boa relação, mas Joelma, bem-humorada, colocou um ponto final em especulações. Inclusive, a paraense até ensaiou passos de "Conga, Conga, Conga", clássico da Rainha do Bumbum, para afastar de vez esse boato.

"Não tenho treta com ninguém. Se alguém tem comigo, problema de quem tem. Tudo certo [com ela], foi um mal-entendido", concluiu.

Gretchen chegou a revelar esse ano o motivo do desentendimento, ela chegou até a chamar Joelma de prepotente e arrogante. A artista disse que a confusão começou em 2017.

"Simplesmente não gosto de gente que não é humilde. Quando eu conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso, e eu estava gravando uma música do Ximbinha (marido dela, na época) que se chama "Loirinha". Aí e eu perguntei para Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: 'Eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso'", contou Gretchen em conversa com fãs na época. "Então, esse tipo de pessoa não está nas minhas amizades: gente que não tem humildade", completou a artista.