Caetano e Bethânia encerram show em Belém com "Voando Pro Pará" de Joelma

Caetano Veloso e Maria Bethânia realizaram o grande show da turnê neste sábado (28) no estádio do Mangueirão, em Belém, encerrando a apresentação com a música "Voando Pro Pará", da cantora Joelma.

Os irmãos acrescentaram o hit ao setlist da turnê, que conta com 40 músicas. A canção foi uma surpresa para o público, que foi ao delírio ao vê-los cantar a música paraense.

O show teve duas horas de duração, e o palco montado no Mangueirão foi o maior já instalado no estádio, com 20 metros de altura.

ASSISTA: