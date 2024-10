Cantora Gretchen comemora quinta participação no Círio de Nazaré: 'Estou muito feliz'

A cantora Gretchen desenvolveu uma forte relação com o Pará e, especialmente, com o Círio de Nazaré. Este ano, a artista participou novamente da celebração e, em entrevista ao O Liberal, falou sobre o sentimento de acompanhar a procissão, que é considerada a maior manifestação católica do Brasil.

"Mais um Círio, é meu quinto", comemorou a cantora. "Ontem fiz a Trasladação. Estou muito feliz por estar vivendo o Círio, porque ele é assistir, é lindo de se ver, mas o melhor de tudo é viver o Círio", completou Gretchen.

Sucesso em todo o Brasil na década de 1980, a artista é casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza. Com isso, ela passou a se envolver bastante com o Círio de Nazaré e, durante os últimos cinco anos, marcou presença nas procissões.

Gretchen morou em Belém, mas decidiu ir para Portugal após alguns desafetos com a vizinhança. No entanto, o retorno da cantora à capital paraense está próximo. Em entrevista à TV Liberal, Gretchen revelou que vai voltar a morar no Pará em breve.