Exclusivo: Gretchen fala sobre possibilidade de participar do Big Brother Brasil

Gretchen e Esdras de Souza são um dos casais mais queridinhos da web. Quando começaram a surgir alguns possíveis nomes para entrar no BBB 25, o deles apareceu. Internautas ficaram super animados com essa possibilidade, já que a Rainha do Rebolado é pura irreverência na internet e já tem experiência em reality shows.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, ela falou sobre essas notícias, mas revelou que não recebeu convite.

“Realmente apareceu na internet nossos nomes. Mas não foi verdade, não recebemos o convite, porém iríamos com certeza até porque sei que somos um casal querido”, disse a artista.

VEJA MAIS

A cantora Gretchen participou da A Fazenda 5, em 2012, na Record TV. Ela conquistou o público por ser autenticidade. Porém, ela desistiu do programa e revelou este ano o motivo: "Chegou no meio de A Fazenda, a gente recebia um presente de fora. Veio uma caixa com bandeira dos Estados Unidos". Ela pensou que seria um sinal de que algo estava ocorrendo fora do programa.

"Eu falei: 'pronto, aconteceu algo com meu filho. Tenho que sair daqui de qualquer jeito", disse ela.

Logo após A Fazenda, a artista participou da primeira edição de Power Couple, em 2017, também da emissora. Ela era casada com Carlos Marques, na ocasião, de quem se separou em 2020.