Stella do Cärmo celebra lançamento de ‘Meu Chamado’ com show no Apoena

A cantora e compositora paraense Stella do Cärmo realiza neste domingo (18), às 20h, um show especial no Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, em Belém. A apresentação celebra o lançamento do clipe de “Meu Chamado”, nova produção audiovisual da artista que chegou ao YouTube na última semana. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 15.

Radicada em Brasília, Stella retorna à sua cidade natal com o desejo de se reconectar com o público paraense e celebrar a força de suas raízes. O show é uma extensão do conceito do clipe homônimo, que propõe uma vivência musical baseada nas sonoridades afroindígenas amazônicas.

No palco, a artista vai apresentar um repertório que transita entre carimbós, batuques, sambas, pontos e canções autorais, construindo uma atmosfera que une música, espiritualidade e ancestralidade.

“'Meu Chamado' chega para convidar o público a uma experiência imersiva nas sonoridades que permeiam a nossa terra”, explica Stella, que define o espetáculo como uma vivência sensorial voltada para o reconhecimento coletivo da identidade amazônida. “Voltar aos palcos em Belém é sempre uma alegria — é como reencontrar um pedaço de mim mesma", complementa a artista.

O clipe recém-lançado, que dá nome à apresentação, foi gravado em locações simbólicas da Ilha do Marajó e de Belém, traduzindo em imagens a conexão profunda entre corpo, natureza e cultura. Para a cantora, o espetáculo no Apoena dá continuidade a essa proposta, materializando ao vivo a força ritualística da música.

“Esse momento tem um significado especial para mim. Voltar a Belém com um trabalho tão simbólico é reencontrar minhas raízes e com as pessoas que me formaram. Aqui eu fortaleço e revivo memórias, afetos e territórios internos que nutrem meu fazer artístico”, declara.

A construção do repertório foi pensada como um mosaico sonoro que atravessa diferentes tempos e linguagens musicais. Além das faixas do álbum “Meu Chamado”, lançado em 2024, Stella incluiu no setlist músicas que marcaram gerações e que carregam a força ancestral de diversas regiões do Brasil.

“Essa apresentação tem um sabor especial, porque o repertório foi pensado para reforçar a alegria de celebrar nossas origens. Preparei momentos que revisitam grandes clássicos regionais e nacionais — músicas que despertam memória afetiva e reforçam nossa ligação com o território”, conta.

Com trajetória reconhecida por explorar narrativas ligadas à ancestralidade, à espiritualidade e à identidade amazônica, Stella do Cärmo busca com esse show um reencontro simbólico com o público que a viu nascer artisticamente.

“A música tem o poder de parar o tempo — mesmo que por alguns minutos. Em um mundo que nos empurra para a desconexão, ela nos devolve ao que é essencial: nossas raízes, nossa memória e nosso sentimento de comunidade. ‘Meu Chamado’ é sobre lembrar quem somos, de onde viemos e o quanto somos mais fortes quando nos reconhecemos uns nos outros", destaca.

Agende-se

Data: Domingo, 18 de maio

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena – Av. Duque de Caxias, nº 450 (altos), bairro do Marco, em Belém.

Ingressos: R$ 15.