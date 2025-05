Renato Torres apresenta poema de Antonio Cicero em novo single

Renato Torres apresentará ao público o seu mais novo single na próxima sexta-feira (16). Grande admirador do trabalho de Antonio Cicero, o artista musicalizou o poema "Canção do Prisioneiro", presente no livro “A Cidade e os Livros” (2002). O cantor e compositor paraense exibirá o trabalho realizado em parceria com o poeta carioca na Casa do Fauno, a partir das 20h30.

No show de lançamento, Renato será acompanhado dos músicos Armando Mendonça, Jade Guilhon, Jimmy Góes, Mainumy e Sonyra, além da participação especial do cantor e amigo Arthur Nogueira, quem o apresentou pessoalmente a Antonio. A admiração pelo trabalho do poeta carioca já existia, mas o encontro só aconteceu em 2011, quando o trio dividiu o palco no espetáculo de música e poesia “O Som e o Sentido”.

Torres explica que ter conhecido o artista de perto foi o que o motivou a produzir a música. Na experiência como compositor e poeta, Renato costuma musicar poemas e diz que este é o lugar mais confortável de sua atividade como compositor. "Para mim, é muito natural olhar para um poema, um texto que foi escrito, e ouvir a sua canção. O Cicero já era um poeta e letrista que eu admirava, me deu essa vontade de fazer a música e fui atrás de um livro dele. Peguei 'A Cidade e os Livros' e no meio tinha esse poema que me chamou atenção."

A afeição pelo trabalho do carioca - que partiu no ano passado - acompanha Renato Torres desde a infância. Para ele, o filósofo e irmão de Marina Lima é um de seus heróis dentre os artistas que representam a cultura brasileira.

"Ter trabalhado com ele foi uma grande alegria, porque é muito bom quando você conhece um artista dessa grandeza e é uma pessoa gentil. Ele era uma pessoa completamente aberta. Acho que a melhor palavra para traduzi-lo é gentileza e elegância. Quando mostrei a canção pela primeira vez, ele ficou super alegre e disse que a canção era linda. Ele elogiou a beleza e demonstrou ter ficado honrado."

Canção do Prisioneiro e seus significados

Segundo o paraense, mesmo após ter se deparado com o poema, não sabia do que se tratava exatamente a obra. Ele ficou curioso ao visualizar uma espécie de alegoria de uma pessoa encarcerada que aguarda uma visita de uma figura feminina.

Com o passar dos anos, com o exercício da canção, veio uma colaboração com a artista mineira Fabiana Leite, que fez uma videoarte falando sobre a condição da mulher no mundo. A partir desta - a primeira ‘tradução visual’ da música - os significados da canção começaram a se multiplicar.

"Após a morte de Cicero, esta música passou a ter outro significado para mim. Outras dimensões. Essa entidade feminina passou a significar essa transcendência da morte que a gente aguarda nessa experiência da vida, que é uma espécie de cárcere, sem saber para onde ir ou vir", diz o paraense.

Arthur Nogueira também deu outra interpretação ao trabalho que deu origem ao single. Em uma conversa com Antonio Cicero, o poeta carioca disse que seu maior medo era que a poesia o abandonasse. Para Nogueira, muito provavelmente este "ser feminino" é a poesia e o poeta é esse ser encarcerado que espera a visita que vai lhe trazer um pouco de liberdade.

"Canção do Prisioneiro me parece fazer jus a esse aspecto da obra do poeta. Trata-se de uma canção que, pela sanfona de Tista Lima, adquire ares de moda de viola. A harmonia elaborada e a diferença que Renato impõe a todos os seus trabalhos não a fazem soar como uma tentativa de conservação ou restauração do passado em um certo sentido, ela está mais para aquilo que Marjorie Perloff se refere como 'retaguarda', isto é, na explicação do próprio Antonio Cicero: uma vanguarda que reconhece precursores", complementa Nogueira.

Sobre Antonio Cicero

O compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor carioca, célebre autor de obras imortais na cultura brasileira, morreu em Zurique, na Suíça, em outubro de 2024. Cicero é poeta desde jovem e teve seus trabalhos popularizados após sua irmã, Marina Lima, começar a musicalizar seu trabalho. Entre os sucessos com esta parceria estão "Fullgás”, "Pra Começar" e “À Francesa”.

Cicero também fez parcerias com nomes como João Bosco, Orlando Morais, Adriana Calcanhotto e Lulu Santos. Entre seus sucessos, está “O Último Romântico”, de Lulu, lançado em 1984.

Em 10 de agosto de 2017, ele foi eleito para a cadeira de número 27 da Academia Brasileira de Letras (ABL) e tomou posse em 16 de março de 2018. Ao longo da carreira, ele publicou quatro livros de poesia: “Guardar” (1996); “A Cidade e os Livros” (2002); “Livros de sombras: pintura, cinema e poesia” (2010); “Porventura” (2012).

Serviço:

Lançamento da música “Canção do Prisioneiro”;

Local: Casa do Fauno;

Endereço: R. Aristides Lobo, 1061;

Data: 16 de maio

Horário: 20h30.