Milton Cunha inaugura a Universidade Livre do Carnaval como reitor

O carnavalesco Milton Cunha será o reitor da Universidade Livre do Carnaval. A instituição será inaugurada nesta sexta-feira (16), pela Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, a partir das 19h, na quadra da escola de samba União de Maricá.

O projeto abrigará a Rede Brasileira de Estudos do Carnaval (REBECA), destinada à pesquisa acadêmica sobre o tema. A instituição será completamente dedicada ao estudo e à economia do Carnaval.

Além de carnavalesco, Milton Cunha também é psicólogo, comentarista de Carnaval e possui mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-doutorado em História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ.

Ao lado do paraense, estará também na reitoria outros nomes, como Antônio Carlos dos Santos, o Vovô do Ilê, fundador do bloco afro-baiano Ilê Aiyê; e Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira.

Em um primeiro momento, a Universidade Livre do Carnaval vai oferecer mais de 60 cursos livres e técnicos, mas a expectativa é de que a instituição abra graduações ligadas ao Carnaval, futuramente.