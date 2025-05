Jennifer Lopez sofre acidente em ensaio de premiação e leva pontos no rosto

Jennifer Lopez sofreu um pequeno acidente enquanto ensaiava para o American Music Awards (AMAs), que ocorrerá no dia 26. Ela, que fará a apresentação da premiação, caiu no ensaio e machucou o rosto.

"Então, isso aconteceu... Durante os ensaios do AMAs ", escreveu em seus stories do Instagram. Ela apareceu com uma bolsa de gelo nos olhos e, em seguida, mostrou os hematomas no rosto.

A cantora precisou de atendimento médico e também levou alguns pontos na área do nariz. Ela também agradeceu ao profissional responsável: "Uma semana depois e muito gelo, e estou como nova."

O AMAs é uma premiação anual do ramo da música que ocorre desde 1974. Desde 2022, o evento sofreu uma suspensão após o fim do contrato com a emissora ABC, que o transmite. Ele retorna este ano, no dia 26 de maio, disponível pela TNT ou pelo streaming Max.