Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck, diz site

A cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck estão se divorciando após dois anos de casamento. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20/8) pelo site americano "TMZ". De acordo com os documentos entregues à mídia, o casal está separado desde 26 de abril.

Rumores sobre uma possível separação já circulavam desde maio, quando a revista Life & Style relatou que o casal estava enfrentando dificuldades para "funcionar" junto. No mesmo período, Jennifer Lopez curtiu uma publicação sobre relacionamentos tóxicos no perfil @yourcourageouscomeback, alimentando ainda mais as especulações sobre o fim do relacionamento. A postagem destacava comportamentos prejudiciais em uma relação, como a falta de integridade, segurança emocional e a incapacidade de comunicação eficaz.

Segundo o “TMZ”, o pedido de divórcio foi feito por Jennifer Lopez e protocolado em um tribunal de Los Angeles. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre um possível acordo pré-nupcial.

Relembre

Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em 20 de agosto de 2022, após 17 anos separados. Eles haviam sido um dos casais mais populares nos anos 90, e seu reencontro surpreendeu fãs ao redor do mundo.

Antes do casamento na Geórgia, o casal realizou uma cerimônia íntima em Las Vegas, em julho do mesmo ano.