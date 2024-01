Brie Larson chora ao conhecer Jennifer Lopez durante cerimônia do Globo de Ouro 2024

Durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024, pela noite do último domingo (07), a atriz Brie Larson aproveitou a oportunidade para tietar um pouco a ídola, Jennifer Lopez. No tapete vermelho, a ‘Capitã Marvel’ chorou ao conhecer a cantora latina durante uma entrevista ao ‘Entertainment Tonight’.

O apresentador avistou J-Lo chegando e Brie logo encheu os olhos de água: "Ai, meu Deus... Vou chorar", disse Brie, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2016 por "O Quarto de Jack" e indicada neste ano na categoria ‘Melhor atriz em série limitada, antologia ou filme feito para TV’ pelo papel em "Uma Questão de Química”,da Apple TV.

Ao ver a cantora, a intérprete da Capitã Marvel não economizou na emoção: "Você significa muito para mim", agradeceu ela, dizendo para J-Lo que ela é uma inspiração. O gesto de carinho foi tão inesperado que emocionou Lopez.

