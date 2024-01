Carnaval Globeleza: Alcione e Ludmilla estreiam como as novas vozes da vinheta da TV Globo; assista

O Carnaval da TV Globo desde 1991 está no ar como trilha o samba que já está na memória dos brasileiros. Este ano, a música ganha uma nova versão, nas vozes de Alcione e Ludmilla, lançada neste domingo (07)

Para 2024, a trilha do Carnaval Globeleza ganhou as vozes de duas mulheres com carreiras expressivas no Brasil.

A música também conhecida como "Samba da Globo", é uma composição de Jorge Aragão e Franco Lattari. Seu primeiro intérprete foi Quinho do Salgueiro, uma das maiores vozes do Carnaval carioca, morto em janeiro.

Em 2022, a cantora Teresa Cristina se tornou a primeira mulher a gravar a música.