Morre Quinho do Salgueiro; cantor tinha 66 anos e gravou o samba-enredo "Explode Coração"

Considerado uma das maiores vozes do Carnaval do Rio de Janeiro, Quinho do Salgueiro morreu na noite desta quarta-feira, 3, aos 66 anos. O intérprete lutava contra um câncer de próstata desde 2022.

Quinho estava internado no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo familiares, a causa da morte foi insuficiência respiratória. O presidente do Acadêmicos do Salgueiro, André Vaz, lamentou a perda deste grande sambista, apaixonado pelo Carnaval e pela Academia do Samba.

“Um grande amigo, um grande intérprete, marcou a história do Salgueiro. Nós acompanhamos de perto a incansável luta do Quinho e sentimos muito essa perda. Ele merece todas as homenagens e fazemos questão de que o último adeus seja em nossa quadra, no lugar onde Quinho cantou, encantou e brilhou durante tantos anos.”, finalizou.