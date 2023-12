Ludmilla aparece em lista como uma das dez artistas latinas mais influentes do mundo

Ludmilla foi citada pela revista Billboard como uma das artistas latinas mais influentes do mundo. A publicação é considerada uma das mídias de maior referência no mundo da música e a cantora é a única brasileira a integrar a lista.

A Lista de Artistas Latinos em Ascensão de 2023 tem um grupo seleto de artistas que bateram recordes dentro ou fora de seus gêneros. Segundo a revista, Ludmilla está entre os artistas impossíveis de ignorar. A Billboard utilizou uma fala de Lud sobre as origens da cantora.

VEJA MAIS

"Eu venho da favela no Rio de Janeiro, onde o funk é muito forte. É um gênero musical que salva vidas. Nestas comunidades, você tem muitas conexões com o funk e com a black music. Eu comecei a cantar e a aparecer na mídia por causa do funk. Eu vi que meu alcance musical era amplo, que eu podia fazer qualquer coisa que eu sonhasse, que eu quisesse. Então, investi mais e mais e estou neste momento", disse ela.