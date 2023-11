Thiago Gagliasso presta queixa contra Ludmilla após ser acusado de racismo; vídeo

O deputado Thiago Gagliasso (PL) prestou queixa contra a cantora Ludmilla após repercussão de vídeo sobre um episódio de racismo. Apontado pelos internautas como autor do crime, Thiago foi à delegacia nesta quinta-feira (23).

“Saindo agora da delegacia porque, diferentemente de pessoas que usam o racismo pra se promover, pra mim racismo é coisa muito séria. E, ser acusado de racismo, coisa que eu não fiz, é mais ainda”, diz Thiago. Antes da publicação do vídeo na porta da delegacia, o deputado fez uma série de stories no Instagram mostrando assessores negros lotados em seu gabinete.

Thiago complementa que não tem medo de cancelamento. "Eu vou provar e você vai provar ali, ó. Não é na internet, não. É na justiça. Toma vergonha na sua cara”, fala.

Entenda o caso

Ludmilla compartilhou com o público que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a escolheu para receber a Medalha Tiradentes, homenagem direcionada a figuras públicas que se destacam. A cantora agradece pelo incentivo e amor recebido, mas relata caso de racismo que sofreu.

Após repercussão do vídeo publicado nesta quinta-feira (23), internautas apontaram o deputado Thiago Gagliasso como autor do crime, já que ele votou contra a entrega da medalha à cantora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)