Ludmilla acusa Thiago Gagliasso de racismo; confira o relato completo

Ludmilla contou ao público, por meio de suas redes sociais, que foi escolhida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para receber a Medalha Tiradentes, uma honrara concedida a figuras públicas que se destacam. No vídeo divulgado nesta quinta-feira (23), a cantora agradece por “todo o incentivo e amor” e compartilha um caso de racismo sofrido recentemente.

A artista fala que o deputado Thiago Gagliasso (PL) votou contra a entrega da honraria a ela, assim como a bancada conservadora da Alerj. Apesar de Thiago explicar que seu voto foi por conta da música “Verdinha” e devido ao erro que ela cometeu ao cantar o Hino Nacional; Ludmilla afirma que a motivação foi outra. “Não, gente, é porque ele é racista. E racista barra pesada”.

No vídeo, a artista não cita o nome do deputado, mas compartilha o episódio de racismo ocorrido. Ludmilla relata que estava na casa de um famoso acompanhada de um homem e que, ao encontrarem Thiago, ele a chama de “macaca”.

“Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: 'Pô, tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?'. A gente olhou pra cara dele e começou a discutir. E aí já veio um monte de gente pedindo calma, dizendo que ele é assim mesmo, que às vezes passa dos limites. Eu falei que nesse tipo de situação não tem calma. Eu estava meio que sozinha com esse cara, que acabou me defendendo. Não estava com a minha família, com meus amigos, então eu fiquei muito mal”, relembra Ludmilla.

A cantora diz que esse foi um dos piores racismos que já sofreu e que nunca vai esquecer da situação. Apesar do ocorrido, Thiago tentou outro contato com Ludmilla, que recusou. O deputado, segundo ela, continuou insistindo e acabou sendo expulso da festa onde estavam.

RELATO NA ÍNTEGRA

“Boa tarde, meu povo. Primeiramente, eu queria agradecer por todas as mensagens que mandaram nesses dias, por todo o incentivo, por todo o amor. Segundamente, gostaria de agradecer por todas as pessoas que votaram a favor da Medalha Tiradentes. Eu finalmente vou receber a medalha.

Vocês sabem que nesses últimos dias eu tenho sido muito atacada na internet e eu resolvi que não iria responder. Eu tenho um propósito, um foco. Se eu ficar parando pra responder cada Zé Ninguém que aparece aqui, eu vou demorar pra chegar no meu propósito, entendeu? E não é isso que eu quero.

Só que hoje, especificamente a uma pessoa eu preciso responder. Por que ele foi capaz de fazer um vídeo falando que ele vetou a minha medalha, não era porque ele é racista, mas sim por causa da música "Verdinha". Não, gente, é porque ele é racista. E racista barra pesada. Eu vou contar.

Ele é racista sim. Sabe o que aconteceu? A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: 'Pô, tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?'. A gente olhou pra cara dele e começou a discutir. E aí já veio um monte de gente pedindo calma, dizendo que ele é assim mesmo, que às vezes passa dos limites. Eu falei que nesse tipo de situação não tem calma. Eu estava meio que sozinha com esse cara, que acabou me defendendo. Não estava com a minha família, com meus amigos, então eu fiquei muito mal.

Esse foi um dos piores racismos que eu sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu estou falando. Eu fiquei muito mal e eu nunca esqueci aquilo, daquela situação. Daí, um belo dia, a gente estava no mesmo lugar. E ele veio me cumprimentar. Amor, eu falei pra todo mundo: 'não deixa esse garoto chegar perto de mim'. Dito e feito. Ele insistiu, se enfiou no meio da roda pra falar comigo. Eu falei 'não fala comigo porque você é racista, eu tenho nojo de você. Se eu pudesse, dava na sua cara aqui'. Aí o pai do dono da festa soube da situação e colocou ele pra fora da festa. Ele ficava me olhando com cara de psicopata.

Então, gente, ele votou (contra) a medalha não foi por causa de música nenhuma não, é porque ele é racista mesmo. Eu nunca falei nada sobre isso porque sabe aquele tipo de história que você quer esquecer? É tipo isso. Nunca mais quis tocar no assunto. Porém, hoje acordei com um vídeo dele sendo super hipócrita e dizendo que não é racista, mas ele é racista. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai passar mal, porque a mãe venceu a medalha. A mãe não para de lotar estádio. A mãe está com navio agora mega estourado. É ingresso vendido até não sei o quê. Família bem, amigos bem, bem amada, bem comida, bem casada. Vai passar mal, racista de m*****!"

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)