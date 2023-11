Brasil x Argentina: torcedora argentina é presa por racismo após confusão no Maracanã; vídeo

Uma torcedora argentina foi presa por suspeita de racismo após confusão em partida de Brasil x Argentina no Maracanã, na noite desta terça-feira (21). Maria Belem Mateucci foi acusada de ter chamado uma funcionária de uma empresa que presta serviços no estádio de "pedaço de macaco", segundo testemunhas.

A confusão começou entre torcidas das duas seleções e se alastrou com ação violenta de policiais contra os argentinos. Brasileiros ficaram esmagados e o jogo iniciou com 27 minutos de atraso.

A torcedora foi encaminhada para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Pelo menos oito torcedores foram levados ao Jecrim, e dois precisaram de atendimentos médicos em função da briga.

VEJA MAIS

Messi cita "repressão contra os argentinos"

O craque Lionel Messi usou as redes sociais para desabafar sobre a confusão que antecedeu a vitória da Seleção Argentina sobre o Brasil por 1 a 0. Em publicação no Instagram, Messi comemorou o resultado, mas também criticou a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra os torcedores argentinos.

"Esse time continua fazendo história. Grande vitória no Maracanã, embora fique marcada pela repressão contra os argentinos mais uma vez no Brasil. Isso não pode ser tolerado, é loucura e tem que acabar já!", escreveu Messi.

O que diz a CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou durante a madrugada desta quarta-feira (22). A entidade disse que a organização da partida foi realizada de forma cuidadosa e estratégica em conjunto com todos os órgãos públicos competentes, especialmente com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Uma das principais críticas feitas foi de que não houve separação de torcedores brasileiro e argentinos, o que pode ter intensificado a confusão. No entanto, a CBF informou que "os planos de ação e segurança foram aprovados sem qualquer ressalva ou recomendação pelas autoridades de segurança pública presentes (Polícia Militar RJ, SEPOL, Ministério Público, Juizado do Torcedor, Guarda Municipal, CET-RIO, Subprefeitura, Concessionária Maracanã, SEOP, etc.), dentre das quais a Polícia Militar do RJ, na primeira reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), no dia 16 de novembro de 2023, às 11:00h".

Além disso, a entidade garantiu que a realização da partida com torcida mista sempre foi de ciência da Polícia Militar do RJ e das demais autoridades públicas, pois é o padrão em competições organizadas pela Fifa e Conmebol.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)