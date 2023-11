Cortado da seleção, Neymar comenta Brasil e Argentina: 'Eu ia aprontar uma confusão ai'

Embora não esteja em campo, o atacante Neymar segue acompanhando todos os passos dos seus companheiros de seleção. O atacante, que está lesionado e deve ficar de fora dos gramados por cerca de oito meses, publicou em uma rede social um comentário sobre a partida, enquanto acalentava a filha recém-nascida Mavie.

"Jogo bom... clássico. Jogo quente. Eu ia apanhar muito nesse jogo, mas eu ia aprontar uma confusão... Ia fazer uma confusão danada. Tá maluco? Ia logo dar lambreta. É Brasil e Argentina. Ira pra cima, dar chapéu, esquentar o clima"

Neymar acompanhou a derrota para a Argentina. (Reprodução / Instagram)

Neymar rompeu os ligamentos do joelho no último dia 17, em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogador foi operado no dia 2 de novembro, passando por um procedimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.