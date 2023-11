Eliminatórias: em jogo marcado pela violência, Brasil perde para a Argentina e cai para a 6ª posição

Brasil e Argentina fizeram um jogo atípico, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de uma enorme confusão nas arquibancadas, os dois times fizeram um jogo duro, que acabou vencido pelos visitantes pelo placar de 1 a 0. O resultado empurrou o Brasil para a 6ª posição na tabela, com sete pontos, enquanto a Argentina lidera a classificação com 15.

O aguardado clássico no Maracanã teve um início com cerca de trinta minutos de atraso devido a tumultos nas arquibancadas do Setor Sul. Uma briga generalizada entre torcedores do Brasil e da Argentina irrompeu, envolvendo tanto a segurança privada do estádio quanto a Polícia Militar. Quanto ao jogo em si, foi marcado por inúmeras faltas, com 16 cometidas pelo Brasil e seis pela Argentina, e apenas um único chute a gol, vindo do time brasileiro, tudo isso no primeiro tempo.

A equipe do técnico Fernando Diniz demonstrou intensidade em campo, porém o adversário conseguiu se defender bem, mantendo a posse de bola por quase 60% do tempo e realizando a maioria de seus passes na zona defensiva. O Brasil intensificou a pressão e encontrou certa eficácia pelo lado direito do campo com Raphinha, contando com o apoio de Emerson Royal, mas, apesar dos esforços, não foi o bastante para alterar o placar na etapa inicial.

No segundo tempo, somente o Brasil retornou com alterações, substituindo Marquinhos por Nino. Aos nove minutos, após um lançamento preciso de Bruno Guimarães, Raphinha venceu Acuña, adentrando a pequena área e finalizando em direção ao goleiro. Pouco depois, Gabriel Jesus partiu pela lateral esquerda, driblou alguns adversários e acabou passando a bola sem querer para Martinelli, cujo chute rasteiro foi bloqueado por Martínez.

Em seguida, quem deu as caras foi Lionel Messi, que, aos 16, recebeu bola de Julián Álvarez, mas o chute saiu sem força. Nessa altura, os Hermanos já tinham novamente o maior domínio de bola, até que, aos 18, após cobrança de escanteio de Lo Celso, Otamendi pulou mais alto para cabecear na gaveta, abrindo o placar em 1 a 0, o sétimo gol tomado pela seleção de Diniz, sendo o sexto de cabeça.

Aos 26, o Brasil tentou uma reação com Rodrygo. O atacante fez jogada pela direita, pedalou para cima da marcação, mas o chute rasteiro não foi concluído. Em seguida os times começaram a mudar. Joelinton e Endrick entraram nos lugares de Gabriel Magalhães e Raphinha. Na Argentina, Messi deu lugar para Di Maria, enquanto Lautaro Martínez substituiu Julián Álvarez.

Com o jogo avançando, novas substituições. Raphael Veiga e Douglas Luiz entraram nas vagas de Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães. A partida começou a ter paradas devido à marcação cerrada entre os times. Joelinton, que havia acabado de entrar, foi expulso após acertar De Paul no rosto. Com o tempo se esgotando, a torcida brasileira começou a vaiar o time e o técnico Fernando Diniz.

Apesar disso, toda a pressão imposta pela seleção brasileira não surtiu efeito e o time saiu de campo com a terceira derrota seguida. As Eliminatórias agora retornam no dia 5 de setembro de 2024, quando o Brasil enfrenta o Equador, enquanto a Argentina recebe o Chile.