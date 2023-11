Zagueiro argentino critica violência da PM antes de Brasil e Argentina: 'Uma vergonha'

Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, e argentino, teceu críticas ao comportamento adotado pela Polícia Militar durante a confusão registrada antes da partida entre Brasil e Argentina, na noite desta terça-feira (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Messi deixa o gramado após a confusão. (CARL DE SOUZA /AFP)

A briga generalizada aconteceu no setor sul, onde estavam torcedores de ambas as seleções. Nesse contexto, torcedores da Argentina acabaram entrando em conflito com brasileiros, até a chegada das autoridades.

Como a confusão persistiu, a PM apareceu no local para controlar o tumulto, através do uso da força. Conforme pode ser visto pelas imagens da transmissão, várias pessoas foram socorridas com ferimentos.

O jogador criticou duramente a PM. (Reprodução / Instagram @lisandromartinezzz)

Diante da selvageria, o zagueiro argentino comentou o infeliz episódio. "É uma vergonha essa polícia! Como pode ser possível? Até quando? Sempre o mesmo?".