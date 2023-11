Confusão generalizada nas arquibancadas do Maracanã atrasa início de Brasil e Argentina; veja

Uma confusão generalizada tomou conta de parte das arquibancadas do Maracanã, antes da partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A polícia foi acionada e torcedores invadiram o gramado de jogo, causando um tumulto generalizado. Os jogadores da argentina a deixarem o gramado de jogo.

Lionel Messi deixando o gramado após a confusão no estádio. (CARL DE SOUZA /AFP)

Com as arquibancadas do estádio praticamente lotadas, as duas seleções perfilavam seus atletas para a execução dos hinos, quando um foco de briga foi visto no setor sul, com a presença das duas torcidas. A partir daí, muita correria, objetos arremessados e um desespero tomou conta de alguns torcedores, que apresentavam ferimentos, inclusive no rosto, alguns até com sangramentos.

Torcedor argentino sangra após confrontos com a polícia. (CARL DE SOUZA / AFP)

Diante do desespero, alguns torcedores da argentina pularam a grade de proteção que separa a arquibancada do gramado, enquanto jogadores argentinos tentavam acalmar os ânimos. Na sequência a Polícia Militar entrou em ação, aumentando ainda mais o nervosismo.

Membros da Comissão Técnica ficaram nervosos. (CARL DE SOUZA /AFP)

Com o ambiente desfavorável, a delegação argentina se retirou e pediu à direção da partida 15 minutos para os ânimos se acalmarem. As autoridades da partida entraram em campo para decidir o futuro da partida, até que cerca de 20 minutos depois a bola finalmente rolou.