Lionel Messi volta ao Maracanã, palco do vice na Copa de 2014 e do titulo da Copa América

Brasil e Argentina possui um protagonista absoluto, que pode entrar em campo, nesta terça-feira (21), para cumprir o último ato em solo brasileiro e justo no Maracanã, onde viveu frustrações e alegrias inesquecíveis. Lionel Messi já deixou claro que sua passagem pela seleção argentina não será estendida até a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Assim, é provável que esta seja a real despedida do Brasil.

Apesar disso, os brasileiros não têm do que reclamar. Testemunharam in loco um vice-campeonato da Copa do Mundo e uma Copa América. São 22 partidas, com 13 vitórias, cinco empates, quatro derrotas e nove gols marcados.

De todos os palcos, certamente o Maracanã é o mais emblemático, justamente pela reviravolta em sua história na seleção. Em 2014, o mundo via Messi perder a Copa para a Alemanha, deixando um ar de decepção preocupante, que só encontrou o fim em 2021, com a conquista da Copa América, no mesmo estádio, pondo fim a um jejum de 28 anos sem troféu para os argentinos.

Confira os estádios onde Messi jogou

- 5 jogos no Mineirão

- 4 jogos no Maracanã

- 4 jogos no Mané Garrincha

- 3 jogos na Arena Neoquímica

- 1 jogo no Beira-Rio, Arena do Grêmio, Olímpico de Goiânia, Arena Pantanal, Nilton Santos e Fonte Nova.

Destes, quatro foram clássicos contra o Brasil. O primeiro no Mineirão, no empate sem gols em 19 de junho de 2008, um 3 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 2018, um 2 a 0 na semifinal da Copa América de 2019 e a final da Copa América de 2021.

Jogos de Messi no Brasil

1 - Argentina 2 x 1 Bósnia - Copa 2014 - Maracanã - 1 gol

2 - Argentina 1 x 0 Irã - Copa 2014 - Mineirão - 1 gol

3 - Argentina 3 x 2 Nigéria - Copa 2014 - Beira-Rio - 2 gols

4 - Argentina 1 x 0 Suíça - Copa 2014 - Neoquímica

5 - Argentina 1 x 0 Bélgica - Copa 2014 - Mané

6 - Argentina 0 x 0 Holanda - Copa 2014 - Neoquímica

7 - Argentina 0 x 1 Alemanha - Copa 2014 - Maracanã

8 - Argentina 0 x 2 Colômbia - Copa América 2019 - Fonte Nova

9 - Argentina 1 x 1 Paraguai - Copa América 2019 - Mineirão - 1 gol

10 - Argentina 2 x 0 Catar - Copa América 2019 - Grêmio

11 - Argentina 2 x 0 Venezuela - Copa América 2019 - Maracanã

12 - Argentina 0 x 2 Brasil - Copa América 2019 - Mineirão

13 - Argentina 2 x 1 Chile - Copa América 2019 - Neoquímica - Expulso

14 - Argentina 1 x 1 Chile - Copa América 2021 - Nilton Santos - 1 gol

15 - Argentina 1 x 0 Uruguai - Copa América 2021 - Mané

16 - Argentina 1 x 0 Paraguai - Copa América 2021 - Mané

17 - Argentina 4 x 1 Bolívia - Copa América 2021 - Arena Pantanal - 2 gols

18 - Argentina 3 x 0 Equador - Copa América 2021 - Olímpico Goiânia - 1 gol

19 - Argentina 1 x 1 Colômbia - Copa américa 2021 - Mané

20 - Argentina 1 x 0 Brasil - Copa América 2021 - Maracanã

21 - Argentina 0 x 3 Brasil - Eliminatórias para 2018 - Mineirão

22 - Argentina 0 x 0 Brasil - Eliminatórias para 2010 - Mineirão