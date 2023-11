Brasil x Argentina: Endrick estreia chuteira dourada exclusiva

O jovem atacante Endrick apresentou as novas chuteiras para o confronto entre Brasil e Argentina desta terça-feira (21). Na preparação para o clássico, o jogador foi fotografado com uma chuteira dourada, desenvolvida de forma exclusiva pela New Balance.

O camisa 21 da Seleção Brasileira assinou contrato com a empresa americana válido até julho de 2028. A chuteira chegou às mãos de Endrick como um presente em comemoração pelo acordo, que também prevê o desenvolvimento de uma marca própria assinada pelo atleta de 17 anos, semelhante ao caso da lenda do basquete, Michael Jordan, na Nike. O contrato inclui também tênis casuais e roupas, mas ainda não tem data para lançamento.

VEJA MAIS



O atacante começou a conversar com fornecedoras esportivas já com 14 anos de idade, e ouviu propostas de Adidas, Puma, Under Armour, Sketechers e Mizuno. Endrick escolheu a New Balance, que teve uma proposta financeira menor, mas que prometeu que o atacante seria a principal estrela de sua marca.

O atacante estreia a nova chuteira às 21h30 desta terça-feira, na partidas entre Brasil e Argentina, no Maracanã, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.