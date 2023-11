Comentaristas avaliam Palmeiras como favorito do Brasileirão e desejam Endrick de titular da Seleção

Líder do Brasileirão, Palmeiras foi apontado como favorito para vencer o título do campeonato no programa ‘Boleiragem’, do Sportv. Nesta terça-feira, 14, comentaristas avaliaram as atuações recentes da equipe de Abel Ferreira e expressaram o desejo para a titularidade de Endrick, astro do time, na Seleção Brasileira.

"O Palmeiras depois da queda para o Boca e da saída do Dudu, passou por um momento de oscilação. É nisso que entra a continuidade, o conhecimento de trabalho e todas as qualidades do Abel Ferreira, como um dos maiores treinadores da história do clube. Ele retomou, mudou a estrutura da equipe e, agora, lidera o campeonato. É o favorito", concluiu Caio Ribeiro.

Segundo o ex-futebolista brasileiro, o time alviverde é o mais habituado para lidar com a pressão do título, e, por isso, está crescendo. “O Endrick é muito diferente. A força física para um menino de 17 anos e a personalidade que ele tem mostrado me chamam atenção”, completou.

Em seguida, os comunicadores falaram sobre a titularidade de Endrick, destaque do Palmeiras e agora, convocado para atuar pela Seleção nas partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

“Diniz, coragem para botar o Endrick em campo contra a Colômbia. Ele não vai ter o Gabriel Jesus para esse primeiro jogo. Bota o moleque! Ele é um búfalo”, afirmou Roger Flores.

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira duela contra a Colômbia nesta quinta-feira (16), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil também enfrenta a Argentina em casa, no dia 21, no Maracanã.

Campeonato Brasileiro

No Brasileirão, o Palmeiras lidera a tabela com 62 pontos em 34 rodadas, seguido do Botafogo com 60 pontos e uma partida a menos. Agora, o alviverde enfrenta o Fortaleza, no dia 26 de novembro, no Castelão, às 18h30 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Mirelly Pires)