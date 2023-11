Seleção Brasileira: Bento é convocado para o lugar de Ederson após lesão

O goleiro Ederson, titular do Manchester City da Inglaterra, foi cortado da Seleção Brasileira após trauma no pé esquerdo e estará fora dos jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. No lugar, o técnico Fernando Diniz convocou Bento, do Athletico Paranaense.

O jovem goleiro do Furacão já havia sido chamado na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado por problemas físicos e substituído por Lucas Perri, do Botafogo. Na temporada, Bento soma 58 jogos como titular do Athletico e é um dos grandes destaques da equipe paranaense.

Titular em todos os jogos com Fernando Diniz, Ederson sofreu um trauma no pé esquerdo durante o empate entre Manchester City e Chelsea no último domingo (12) e não vai se apresentar com o restante do grupo na Granja Comary, em Teresópolis. Segundo o doutor Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, os exames realizados não apresentaram fratura, e o goleiro não deve demorar muito tempo para voltar.

“Logo após o jogo, o jogador entrou em contato, assim como o departamento médico do Manchester City. Sofreu um trauma no pé nos minutos finais e conseguiu continuar a partida, mas a dor foi ficando intensa. O pé ficou inchado, difícil para caminhar. No primeiro momento adiamos a apresentação para fazer exames. Foi descartada qualquer lesão óssea mais grave. Não vai demorar muito tempo para voltar, mas visando os deslocamentos, pouco tempo, a situação ficaria complicada”, disse Lasmar.

O Brasil encara a seleção da Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira, dia 21, o adversário será a Argentina, às 21h30, no Maracanã. A Seleção ocupa a terceira colocação na competição com sete pontos, atrás dos argentinos, com nove, e os uruguaios, que também têm sete, os mesmo três gols de saldo, mas marcaram um a mais: 8 a 7.