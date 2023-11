Site divulga suposto uniforme da Seleção Brasileira para 2024; veja as modificações

O uniforme da Seleção Brasileira terá algumas mudanças para 2024. Uma delas, segundo o site especializado em camisas de futebol, Footy Headlines, é que o uniforme da equipe do Brasil deve ter o escudo CBF no meio da camisa. Veja!

Este é um modelo de uniforme que já foi adotado em 2004. Agora ele deve ser estreado na Copa América, durante a partida contra os Estados Unidos, no período de 20 de junho a 14 de julho do ano que vem. Além da mudança do escudo, a camisa tem referências da fauna e flora brasileira.

Camisa tem escudo da CBF ao meio e desenhos referentes à fauna e flora brasileira (Footy Headlines)

A nova camisa deve ser divulgada oficialmente apenas no início de 2024. O site costuma antecipar modelos das principais seleções e clubes do mundo. Ainda com o uniforme da Copa do Mundo de 2022, a Seleção enfrenta Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)